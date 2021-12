Perritos aprenden a saltar la soga y cada uno respeta su turno para divertirse

Te cautivarán. Las mascotas suelen sorprender a sus dueños y más aún si son entrenadas por un experto. Esta vez un domador de perros mostró a través de TikTok la habilidad de los animales que tenía bajo su cargo. Con la ayuda de una soga en movimiento, los ‘alumnos’ perrunos esperaron su turno para divertirse y saltar.

Las imágenes compartidas por @davidcolochin, mostraron cómo el joven giraba el extremo de una cuerda en círculos. Sin embargo, lo usuarios de la red quedaron sorprendidos cuando se percataron que un can estaba sujetando el otro lado con su hocico.

Las mascotas se posicionaron y esperaron su turno para saltar la soga uno a uno. El primero en dar el brinco fue un perro salchicha, luego siguió un pomerania y un poodle fue el último afortunado.

Los usuarios de TikTok quedaron impresionados por lo ordenados que estaban. “Respetan sus turnos, no se saltan la fila. Los amo”, “Poco se habla del perrito que detiene la cuerda”, “Por andar viendo a los chiquillos brincando cuerda, no me fijé que el otro la giraba”, indicaron algunos.

Hasta el momento, el clip ha superado los 795.000 reproducciones, 54.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.