Palomas se reúnen alrededor de una fogata para calentarse ante el intenso frío

La llegada del invierno en varias partes del mundo significa una gran emoción para algunas personas, ya que pueden salir a esquiar o realizar un sinfín de actividades sobre la blanca nieve. No obstante, no todos los seres que habitan este planeta se alegran con un clima gélido, tal como se vio en un video que no tardó en convertirse en viral y conmovió los corazones de miles de usuarios en TikTok.

Se trata de un grupo de palomas que sufría los embates de la naturaleza y tuvieron que buscar refugio para mantener su temperatura corporal. Como se vio en una grabación publicada en la cuenta @allieidrac, un conjunto de aproximadamente 20 aves se colocó alrededor de una fogata para calentarse, pues las bajas temperaturas también las afectaban como a las personas que estaban a su alrededor.

Una a una se iban situando en el borde del fuego para tratar de mantenerse calientes. Hasta el momento, el clip ha logrado más de 128.000 visualizaciones y miles de comentarios entre los que lamentan que los animales que viven en las calles pasen por terribles situaciones a causa del clima.

“Tienen frío, pobrecitas, y no encuentra comidita”, “El frío debe ser terrible para que lleguen a ese estado”, “A ellos también les gusta el calor”, “Tortolitos calentándose. Los amo”, “No hay fuego para la gente, solo para la paloma”, “Esto es todos los años y nunca entendí cómo no se incendian”, fueron algunas reacciones de los usuarios en TikTok.