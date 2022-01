Joven sorprende a su padre al retornar a su país después de 10 años y al comprarle una casa

Miles de personas viajan al extranjero para buscarse un mejor porvenir. Dejan a sus padres, hijo u otros miembros de la familia con la esperanza de darles calidad de vida. Eso precisamente le ocurrió a un hombre, cuyo hijo emigró a los Estados Unidos para reunir dinero y comprarle una casa a su papá. Sin embargo, se perdió la pista de él durante 10 años. Continúa leyendo la historia que es viral en TikTok.

El desesperado padre trabajaba como vendedor de pollos. Llegó a la casa de uno de sus clientes para entregarle su pedido y comenzó a contarle que había decidido viajar a Norteamérica para buscar a su muchacho.

En un inicio, refirió que el chico se fue a buscar suerte al exterior ante la falta de oportunidades laborales en su país de origen. Cuando se marchó, le había prometido que regresaría para construirle su casa. No obstante, durante una década no supo nada de él, por lo que iría en su búsqueda, ya que estaba muy preocupado.

No obstante, el hombre no se imaginaba que el chico había regresado y le daría una gran sorpresa. Al contar su triste historia, comenzó a llorar y a los pocos segundos apareció su hijo diciéndole “levanta la cara viejo. Ya regresé”.

Ambos personajes se dieron un efusivo abrazo y el muchacho le indicó que el lugar era la casa que le había prometido comprar y construir hace 10 años. Hasta el momento, el clip ha logrado más de 7 000 000 de reproducciones y miles de comentarios.

“Me hizo llorar. Mi padre tiene cáncer y pues me enseñó a trabajar. Apenas con mis 16 años mantengo a mi familia”, “Es inevitable no derramar lágrimas”, “Hace 11 años no veo a mi familia. Igual deseo abrazar a mi madre”, fueron algunas conmovedoras reacciones al video de TikTok.