Monos arriesgan su vida al saltar sobre un estanque lleno de cocodrilos

Los cocodrilos aparentan ser criaturas tranquilas, pero en realidad son muy peligrosas. Pese a ello, unos monos no imaginaron que sus vidas iban a correr peligro, y decidieron tener un momento de diversión junto a estos animales. El video del momento se volvió viral en YouTube. Muchos usuarios quedaron atónitos por la travesura de los simios.

Este video ha sido compartido por el canal de YouTube Nature Wildlife y hasta el momento cuenta con más de 1 millón de ‘me gusta’, En el clip se puede ver que hay una manada de monos que corre sobre un estanque lleno de cocodrilos. Durante esto, en varias oportunidades los peligrosos reptiles intentan hacer de los primates sus presas, pero estos no llegan a sus manos gracias a su gran agilidad.

Muchas personas que vieron el video se sorprendieron porque esta aventura de los monos les pareció bastante peligrosa. Al comentar el clip, un usuario de YouTube escribió: “Estoy anonadado con esto. Felizmente, no sucedió nada grave“. Otro comentó: “Creo que todos serán amigos, por lo que los cocodrilos no están haciendo nada”. Cabe recalcar que no hubo pérdida de vida de ningún animal.