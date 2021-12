Joven con alergia a los gatos se niega a rechazar a un minino cuando este quiere que lo acaricien

Te hará reír. Los animales se han vuelto populares en las redes sociales. Por eso, sus dueños publican escenas divertidas sobre ellos. A través de TikTok se dio a conocer la historia de un joven alérgico a los gatos y su tierna reacción cuando un minino se acercó a él para que lo consintiera.

En el clip viral compartido por el usuario @youthpastorryan se puede observar la tierna escena protagonizada por un joven y un gatito cuando se conocieron por primera vez.

El minino se había acercado al invitado de su dueño para que lo acaricie. El muchacho no declinó el cariño que el animalito quería dar y por ello terminó acariciándolo. Aunque era alérgico a los gatos, no le importó. Su amigo, al darse cuenta, se preocupó, ya que no sabía si tendría alguna reacción luego de estar con su mascota.

“No sabía que eras alérgico hasta este momento”, dice el dueño del minino cuando descubre la verdad. Su amigo se ríe y le comenta por qué lo deja pasar. “Es demasiado tierno para rechazarlo, pero no podré dormir por la noche”, explicó entre risas en el video viral de TikTok, que cuenta con más de tres millones de visualizaciones.