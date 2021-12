Instala una cámara en su casa y descubre que su mascota solo espera su regreso

Te conmoverá. A través de un video viral de TikTok se pudo conocer una tierna historia. ¿De qué trata? Una joven, descubrió, al instalar una cámara en su casa para cuidar de lejos a su perrita, que esta esperaba su regreso en la puerta principal.

En el video compartido por el usuario @sundaetheblacklab, que publica diversos clips del can Sundae, se puede observar cómo la mascota se levanta de la cama de su dueña.

Al principio, la joven pensó que su engreída se quedaría durmiendo en su habitación; sin embargo, descubrió que cuando notó su ausencia se dirigió hasta la entrada principal para echarse y esperarla.

El conmovedor video viral de TikTok tiene más de un millón de visualizaciones. “Aún no me creo que las mascotas tengan el sentido del tiempo, pero esto realmente me hizo doler el corazón”, “Ya nunca más la dejes sola”, “Estuvo esperando por ti, mi corazón está roto”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.