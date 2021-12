¿Qué pasó con Badabun? Las razones por las que habría caído su popularidad en YouTube

¿Recuerdan a Badabun, canal de YouTube, que se dedicaba a elaborar y publicar entretenidos videos? Entre sus secciones más vistas se encontraba Exponiendo infieles, donde una joven entregaba dinero a las personas por revisar los celulares en presencia de su pareja. Hoy en día, la empresa de contenidos y creadores de youtubers en México tiene una baja en su popularidad. Aquí una lista de los posibles motivos que lo habrían generado.

Despiden al CEO de la empresa por denuncias en su contra

En 2019, cinco conocidos youtubers, Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro, acusaron a la compañía de generar acoso, homofobia y explotación laboral. Luego de que esta noticia saliera a la luz, despidieron al CEO de ese entonces, César Morales, mediante un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la empresa.

“Todo el equipo que conformamos la empresa Badabun lamentamos profundamente los hechos sucedidos durante los pasados días, razón por la que César Morales Jiménez ha sido removido de su posición como director general”, se lee en la publicación.

¿Exponiendo infieles era armado?

Exponiendo infieles siempre generó una ola de críticas por la supuesta separación de parejas que le atribuían a la exconductora, Lizbeth Rodríguez. Sin embargo, luego de unos días que se difundiera el capítulo 64 de este programa, una usuaria de Facebook descubrió el “fraude” detrás del producto más visitado de Badabun.

Debido a estas contundentes declaraciones, Lizbeth Rodríguez publicó un video donde aseguraba que había llegado a su límite. “Ya no puedo con esto. Cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme”, expresó en una transmisión en vivo en Instagram.

Lizbeth Rodríguez se pronuncia tras polémicas

La youtuber Lizbeth Rodríguez publicó un video a su canal de YouTube titulado “Cerrando ciclos. Adiós 2019″, en donde respondió las preguntas de sus seguidores durante 40 minutos.

Según Rodríguez, desconocía las situaciones que atravesaban sus compañeros y negó haber sido víctima de acoso. “Si ellos me hubieran contado lo que estaba pasando, hubiera sido la primera en alzar la voz. Me hubiera gustado que me tuvieran la confianza”, expresó.

Badabun continúa en YouTube pero sin mucho éxito

En la actualidad, el canal continúa subiendo contenido a YouTube. A pesar de contar con más 45 millones de suscripciones, esto no se ve reflejado en las visualizaciones de sus videos. La razón fue porque la plataforma consideró a Badabun como una cuenta que “compraba bots”. Por dicha razón, le aplicó un shadowban, es decir, ocultaba sus materiales audiovisuales para que nadie los reproduzca, según contó el youtuber Dankev.