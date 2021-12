Perrito escapa de su nuevo hogar para asistir al funeral de su dueño fallecido

Existen millones de razones para seguir sosteniendo que los perros son los mejores amigos del hombre. Estos animales son capaces de acompañar a sus amos hasta a los lugares menos pensados, son agradecidos y llenan de afecto a su familia. Incluso, cuando parten, los perritos siempre seguirán a su lado. Este es el caso de Negro, un perrito que se ha robado el corazón de una gran cantidad de cibernautas en YouTube.

Desde Mataderos, provincia de Buenos Aires, Argentina, esta historia ha conmovido al mundo entero. El perrito tuvo que vivir la pérdida de su querido amo. El hombre que lo cuidaba sufría de una enfermedad crónica que acabó con su vida.

Uno de sus últimos deseos era que alguien se quedara a cargo de su querido Negro. Eligió a una amiga suya para que sea su nueva cuidadora y ella aceptó sin problemas. La joven llevó al perrito a su casa para que el can viva con él.

Poco después, la muchacha se percató de que el perrito no estaba en casa. Salió a buscarlo por todos lados, pero no lo encontró. Ante de ello, tenía que asistir al funeral de su amigo. Para su sorpresa, fue allí donde se encontró a Negro. El animal estaba esperando en la puerta de la funeraria. El can buscaba a su dueño.

La joven se percató del deseo de Negro y, con gusto, lo llevó dentro. Fue así como el animal pudo despedirse por última vez que su adorado amo, quien lo cuidó por muchos años.

El caso se hizo conocido en medios locales hasta que saltó a las redes sociales. Miles de personas quedaron sumamente conmovidas al ver la fidelidad de este perrito y el amor hacia su dueño.