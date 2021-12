Perro se ‘enfrenta’ al papá de su dueña al ver que quería empujarla a la piscina

No cabe duda de que los perritos siempre lo darán todo por sus dueños en cualquier situación, así se trate de una confusión, tal como ocurrió en este caso. Se trata de una joven que estaba jugando con su padre muy cerca de la piscina de su casa. El hombre quiso lanzarla al agua, pero la mascota estaba ahí para defenderla. El divertido video se hizo viral en TikTok.

La usuaria de TikTok @candeguerri subió un video en su red social para mostrar lo mucho que su perrito la quiere. Ella estaba jugando con su padre en el jardín de su casa cuando el hombre quiso jugarle una pesada broma.

El señor trató de coger a su hija para lanzarla al agua, pero no contaba con que su perrito se ‘enfrentaría’ a él para defenderla. Tal como se aprecia en el video viral, el travieso can salta sobre el hombre y trata de empujarlo para que no se acerque a su dueña.

Este ‘enfrentamiento’ llamó la atención de una gran cantidad de usuarios en las redes sociales, quienes quedaron cautivados al ver que el can hace de todo por salvar a su cuidadora.