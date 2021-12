Perrito que fue abandonado por su dueño consigue un hogar gracias a que se hizo viral

Tener un perrito como mascota puede significar una gran alegría, además de saber que siempre se contará con un fiel amigo para compartir momentos de aventura. Sin embargo, hay quienes no tienen claro el verdadero significado de lo que implica tener un animal y son capaces de abandonarlos sin piedad. Este es el caso de un pequeño can que estuvo merodeando por una carretera cuando su amo lo dejó a su suerte. Su historia se ha vuelto viral en YouTube.

Todo comenzó cuando un joven iba en su bicicleta por una carretera de Itabira, en Brasil, cuando se dio cuenta de lo que ocurría. Un hombre había estacionado su vehículo y sacó a su perrito del interior para dejarlo abandonado en plena vía.

Cuando soltó al perrito, este corrió detrás del auto de su dueño, como si le estuviese pidiendo que no lo dejase. Pese a que avanzó varios metros, no pudo alcanzarlo y tuvo que resignarse. El pequeño animal no pudo hacer nada más y se quedó merodeando por el lugar.

El ciclista que grabó todo quiso ir tras él, pero no logró alcanzarlo. Pese a que lo buscó por varias horas, no lo volvió a ver. Afortunadamente, tenía el registro que hizo del abandono, así que utilizó este video para subirlo a sus redes sociales.

Tras publicar el video, miles de personas se preocuparon por el can y compartieron las imágenes para que alguien se acerque a la zona y pueda ayudarlo. Afortunadamente, una persona que quiso mantenerse en el anonimato decidió adoptarlo. Fue a buscarlo y pudo ganarse su confianza.

“Entonces, gente, este es el perro que salvamos y que está causando mucha controversia en Itabira. Conmovidos por la historia, decidimos ir tras él. Ahora está siendo atendido. Está en nuestra casa, tiene comida y todo lo que necesita”, contó el nuevo dueño del can a DeFato Online, quienes publicaron la historia en YouTube.