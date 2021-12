Reacción de perrito al ver que le regalaron una caja llena de peluches enternece las redes

La Navidad es época de amar y compartir. Es por ello que un joven quiso demostrar a su amado peludito cuánto lo quería, por lo que le preparó una gran sorpresa que enterneció los corazones de miles de usuarios en TikTok.

A través de un clip que no tardó en convertirse en viral en la popular red social de graciosos videos, un perro se mostraba muy entusiasmado por un muñeco de peluche que su cuidador le había regalado.

La mascota trataba desesperadamente de sacarlo de la caja de cartón. Para ello, rompió varios trozos, sin embargo, el muchacho decidió intervenir para ayudarlo a ver su enorme sorpresa.

Al notar que en el cajón no solamente había un muñeco, sino decenas de peluches, el perro no pudo contener su alegría y se desesperó por atrapar a todos con su hocico. El propietario no soportó la risa al ver la tierna reacción de su amado can.

Hasta el momento, el video ha logrado miles de visualizaciones y comentarios, entre los que destacan la felicidad que mostró el perrito al ver sus regalos por Navidad.

“Morí de amor y de risa cuando le abrieron la caja y vio más peluches”, “Más feliz que un niño. Después dicen que los animalitos no sufren”, “Todos míos, todos míos”, “Cuando vio los otros no sabía cuál agarrar”, “Muy lindo y feliz por su regalo”, fueron algunos comentarios en TikTok.