Niño recibe entradas para Coldplay como regalo de Navidad y banda lo invita a estar en VIP

Un verdadero fanático. Cuando Coldplay anunció que su nueva gira Music Of The Spheres World Tour llegaría a algunos países de Latinoamérica en 2022, los seguidores de la banda se apresuraron en conseguir sus entradas. Pese a que muchos pensarían que la mayor parte del público sería adulto, un niño ha sorprendido al ser un fiel fanático de la banda británica. Sus padres lo sorprendieron esta Navidad con boletos para el concierto y su emoción no solo llamó la atención en TikTok. Esta historia es realmente conmovedora.

María José Hernández, oriunda de México, compartió un video familiar en sus redes sociales. En estas imágenes se puede ver cómo el pequeño niño recibe un regalo por Navidad. Cuando abre la caja, no puede creer lo que ve.

Eran las entradas para el concierto de Coldplay en México. El pequeño lloró de emoción y corrió a abrazar a sus padres, pues anhelaba ir al recital. Sus papás le dijeron que habían conseguido boletos para una de las mejores zonas del estadio y que irían juntos.

La joven compartió este video en el que mostraba la sincera emoción del pequeño, sin saber lo que ocurriría después. La publicación se llenó de comentarios, pero uno en especial. El video llegó hasta el representante de la banda, quien respondió a través de la cuenta oficial de Coldplay con un emotivo mensaje.

“Esto me hizo muy feliz. Venga con su familia como mis invitados VIP. Envía un mensaje a la banda y lo configuraremos (Phil Harvey, co-manager de Coldplay)”, es el comentario que la familia jamás imaginó recibir.

La alegría del pequeño logró emocionar a la banda y ellos decidieron otorgarle un premio por ser un verdadero fanático. Inmediatamente, esta publicación se hizo viral y todos los seguidores de Coldplay mostraron su sorpresa al ver lo que ocurrió.