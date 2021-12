Da positivo a COVID-19 en Navidad y su familia se las ingenia para que puedan cenar juntos

Las fiestas navideñas no han sido igual para todos. Muchos han tenido que olvidarse de las celebraciones al no poder estar cerca de su familia o por haberse contagiado de coronavirus. Es por ello que una familia de Estados Unidos tuvo una peculiar idea para que su hija, quien contrajo la enfermedad, no pase la Nochebuena sola en su habitación. El video de este momento ya es viral en Facebook.

Sus padres y hermanos crearon una ‘burbuja’ que le permitía sentarse con ellos en la mesa. Ella estaba completamente cubierta en una cabina de plástico. Allí dentro, le sirvieron la cena de Navidad mientras podía conversar y disfrutar al lado de su familia sin tener que aislarse por completo.

En las imágenes se puede ver cómo los parientes disfrutan de este momento. Fue la hermana de esta joven quien compartió el video en sus redes sociales. Crista LaRock dijo: “Todos necesitamos relajarnos, todos vivimos juntos y todos estamos vacunados y hemos dado negativo”.

PUEDES VER: El conmovedor llanto de un bebé orangután tras golpearse con un columpio

El gesto de esta familia logró conmover a miles de personas. Más de medio millón de usuarios dejó un like en la publicación, además de otros miles de comentarios halagadores. “Me encanta ver que, como familia, compartan en las buenas y en las malas”, “Muy buena idea para estar siempre cerca de sus seres más queridos”, fueron algunos de ellos.