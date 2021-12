El ‘Tío Lenguado’ te enseña a preparar patitas de pollo a la parrilla

Carlos Guerra, conocido como el ‘Tío Lenguado’, es un ciudadano nacido en Lima, pero se considera piurano y lo hace saber en sus videos. En esta oportunidad, el creador de contenido de YouTube compartió un video usando un ingrediente pocas veces aprovechado: las patas de pollo.

“Quién dice que las patitas de pollo no se comen, si son buenazas. Este ingrediente a la parrilla tiene un sabor que no has probado nunca”, dijo Guerra en el clip.

Para la preparación de la receta, el popular youtuber utilizó medio kilo de patas de pollo, concentrado de las patas, cebolla china, rocoto, ajo, limón, aceite y queso.

Asimismo, el influencer, junto con su hijo Lorenzo, conocido como ‘Descocaos’, resaltaron la facilidad de preparación del plato y alentaron a sus seguidores a recrearlo para aprovechar todas las partes del pollo.

El video subido a YouTube cuenta con cerca de 76.000 reproducciones. Los usuarios del popular dúo felicitaron su iniciativa por preparar platos económicos.