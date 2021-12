Papá Noel sube a camión de bomberos para dar regalos a niños que luchan contra la COVID-19

La Navidad es una fiesta de alegría. Por ello, un hombre decidió vestirse como Papá Noel entregar regalos a los niños infectados con COVID-19, quienes están aislados con sus familiares en la Villa Panamericana. El video del momento fue compartido en YouTube y se volvió viral.

El conmovedor hecho ocurrió en el distrito de Villa el Salvador. ‘Santa’ se subió a un camión escala de bomberos para entregar la alegría navideña y los regalos. Los pequeños que se encontraban en el lugar lo recibieron con mucho entusiasmo.

“Como son áreas de COVID, no se puede entrar directamente, pero Papá Noel y los bomberos brindaron una solución”, dijo el director de la Villa Panamericana, Juan Oriundo.

El hombre vestido con el traje de Santa, Paul Suárez, dijo que lo más importante para él era el amor que recibía. “Decir ‘Te amo, Santa’ es mágico. ¿Por qué? Puede parecer que no es importante, pero lo es, porque no soy un pariente cercano, no soy su madre o su padre. ¿Qué niño le dice a alguien que no es de su familia que los aman?”, comentó.