Perrito se lleva un gran susto al ver una película de terror

A menudo se piensa que los animales no tienen sentimientos o que no entienden de los acontecimientos que suceden a su alrededor. Sin embargo, un clip compartido en TikTok ha dado muestra de que los perros razonan y que, cuando ponen a prueba ese raciocinio, dejan sorprendidos a más de uno.

Mediante una publicación realizada en la cuenta @losmejoresvideos se mostró a un perrito muy entretenido viendo una película. No obstante, lo que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales fue el rostro de preocupación que puso al ver que un hombre asesinaba a un lobo en medio de la nieve.

La mascota, que estaba acostado tranquilamente sobre el sofá, tenía un hueso de juguete en el hocico y al impresionarse por la muerte de su antecesor lo soltó. Esto generó gran cantidad de reacciones en TikTok.

“La cara de Firulais”, “No le importó su hueso”, “Ellos son más inteligentes que cualquier persona. Nosotros los humanos somos los que no lo entendemos”, “Cómo se hace para que los perritos vean televisión”, “El perro: ‘Ojalá que mi humano no me haga eso’”, “Pobre Firulais, ni parpadea”, fueron algunas reacciones en la web.

El video dejó en claro que los perros no solo son animales de compañía, ellos también tienen sentimientos y lo muestran con cada caricia que reciben de sus cuidadores.