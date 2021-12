Adorable perrita vestida para Navidad con ‘cara de enojo’ divierte a miles de usuarios

Usualmente a fin de año cientos de cuidadores aprovechan en vestir a sus mascotas con ocurrentes vestimentas, e incluso hacen algunas bromas para animar a otros. Ello se observó en un reciente video de TikTok, en el que una perrita se volvió el centro de las miradas de los usuarios gracias a unas cejas falsas.

El clip viral, compartido por la cuenta de TikTok @ladytiktik, dejó ver a una tierna perrita, quien fue filmada con unas entretenidas cejas falsas. La pequeña mascota también estaba con su vestido navideño y paseaba por las instalaciones del hogar. Miles de internautas quedaron encantados con las imágenes.

“Dice que no le gusta la Navidad”, “Mi carita en estas fechas”, “Ella dice: no me juzguen”, fueron algunas respuestas de los usuarios.

Hasta el presente, la escena ha conseguido más de 149.000 visualizaciones, 20.200 ‘me gusta’ y cientos de reacciones en la plataforma.