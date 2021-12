¿Los recuerdas? Estos fueron los mejores disfraces que los peruanos usaron durante el VacunaFest

El 2021 ha destacado por ser el año en el que continuó el proceso de vacunación contra la COVID-19. Países de todo el mundo avanzaron de forma acelerada con la inmunización de su población e, incluso, realizaron atractivas campañas para fomentarla, como los concursos de disfraces, que se convirtieron en virales en diversas redes sociales, ya que incentivaban a las personas a dejar los miedos atrás y acercarse a los vacunatorios.

Perú no fue ajeno a estas prácticas y llevó a cabo el VacunaFest y el Vacunatón, con los que generó que decenas de personas asistan con su mejor atuendo para recibir su respectiva dosis. Además, los asistentes obtuvieron un premio de manos del propio ministro de Salud. En esta divertida nota conocerás cuáles fueron las vestimentas más originales y mejor elaboradas que llamaron la atención de más de un usuario en TikTok, YouTube o Facebook.

Venom

Iniciamos este recuento con el disfraz de Venom. A propósito del estreno de El Hombre Araña, un joven se animó a vestirse como uno de los villanos y enemigos del arácnido personaje creado por Stan Lee. El sujeto causó un gran revuelo en el Estadio Chipoco, en Barranco, al ir disfrazado para inmunizarse contra el coronavirus. El video superó las 262.000 vistas en TikTok.

Palomas

Desde que inició la vacunación en menores de 30 años, estas han estado cargadas de divertidas anécdotas, como sucedió con dos amigos que acudieron al VacunaFest vestidos de palomas. El clip de Facebook generó miles de reproducciones.

Spiderman

El gran Spiderman no pudo faltar en los locales de inoculación. El muchacho que asistió al parque Mayta Cápac en San Martín de Porres atrajo las miradas en TikTok, no por su potente telaraña, sino por su divertida representación. Aunque decidió mostrar su talento para realizar piruetas, no se dio cuenta de que detrás de él había un toldo que le impedía seguir dando vueltas, así que tropezó con la tela y cayó al suelo.

El juego del calamar

El juego del calamar se convirtió en otro de los coloridos disfraces que llamaron la atención en Facebook. Un grupo de amigos no tuvo mejor idea que inspirarse en la exitosa serie surcoreana.

Un grupo de amigos no tuvieron mejor idea que ponerse su primera dosis con los trajes rojos que aparecen en la exitosa serie surcoreana. Foto: Ministerio de Salud/ Twitter

Los caballeros del zodiaco

Aunque Los caballeros del zodiaco fue un anime muy visto en los años 90, un hombre quiso utilizar el vestuario de Arles, un ‘silver saint’ al servicio de Athena, para recordar aquella encantadora década. Vestido con una túnica blanca y un casco de color carmesí, deleitó con su presencia a los asistentes al local.

Cigarros de marihuana

Un disfraz un poco controversial, pero que no dejó de sacar sonrisas en TikTok, fue la presencia de dos muchachos que asistieron al VacunaFest vestidos como cigarros de marihuana. Las imágenes dejaron asombradas a las personas en la fila de entrada, pero al ingresar al local animaron hasta al personal médico a bailar y tomarse algunas fotografías para el recuerdo.

La casa de papel

La casa de papel también estuvo presente en el vacunatorio del Campo de Marte. Unas chicas asistieron al centro de vacunación y sorprendieron al público y en TikTok por ir vestidas de las atracadoras de la famosa serie española.