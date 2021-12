¿Recuerdas a Moymoy Palaboy? Descubre qué pasó con los primeros youtubers, famosos por sus mímicas de canciones

Desde la creación de TikTok, muchos se han atrevido a inventar divertidas mímicas con canciones de sus cantantes favoritos. Sin embargo, no muchos saben que esta moda la impusieron unos hermanos de nacionalidad filipina que se hicieron famosos con el nombre de Moymoy Palavoy en la plataforma de YouTube en el 2007.

James y Rodfil Macasero Obeso dieron de qué hablar por su lip sync de la canción principal de la novela Marimar interpretada por Thalía. Desde ese instante, aprovecharon su popularidad para publicar videos que los convirtió en youtubers. Hasta realizaron otras versiones y fueron calificados como los ‘reyes’ por sus fanáticos. Con el paso del tiempo, desaparecieron de las redes, dejando como último reto un video al ritmo de Residente. Varios se preguntan: ¿qué pasó con sus vidas?

En sus inicios, ellos se sentaron en un espacio de su casa mientras estaban frente a una cámara de grabación. A la cuenta de tres, sacaban su cuota de humor para hacer reír a los usuarios acompañados de su tía en algunas oportunidades, quien los cuidó luego de que su verdadera madre falleció. Por ello, su esfuerzo valió la pena para que alcancen más de cinco millones de reproducciones de forma rápida.

Por el 2009, firmaron con la cadena conocida como Global Media Arts para ser artistas exclusivos. Este hecho les permitió que aparezcan en televisión y cuenten con su programa propio. Además, se animaron a lanzar su disco musical que significó su debut titulado Uploaded, en el cual revelaron sus verdaderas voces porque siempre lo habían ocultado.

Por otro lado, se juntaron con otras celebridades de su país para continuar en vigencia por medio de YouTube. Desafortunadamente, en ese año sufrieron la suspensión de su canal debido a una infracción a los derechos de autor por las canciones que utilizaron en sus imitaciones. Pese a los obstáculos, pudieron recuperarlo y siguieron con sus actuaciones.

Incluso en el 2015, Rodfil se presentó en las audiciones en vivo de Asia’s Got Talent, con la intención de ayudar a una mujer, una comerciante de verduras, para que cumpla su sueño de ser cantante al entonar Total Eclipse of the Heart.

Actualmente, cuentan con más de 662.000 suscriptores y su último clip se subió hace dos meses en YouTube, el cual está vinculado a los videojuegos. Ahí, sus fans les dedican mensajes y les piden que regresen con sus lips sync.

“¡Moymoy Palaboy ha vuelto!”, “Leyendas de internet”, “Los originales y verdaderos youtubers”, “¡Bienvenidos de nuevo!”, fueron algunos comentarios en la plataforma. Por otra parte, los hermanos Obeso mantienen su éxito en el continente asiático, por lo que se volvieron empresarios de un restaurante llamado Snack & Roll.