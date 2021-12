Recolector de basura conmueve al regalarle a una perrita un peluche por Navidad

Te cautivará. Las personas no solo traen regalos para los más pequeños de la casa, sino también para los ‘hijos’ de cuatro patas. Esta vez, un recolector de basura que suele jugar con el can de una joven, le regaló un peluche y con emoción la mascota recibió la sorpresa de Navidad. Los usuarios en TikTok no tardaron en destacar el gesto del hombre.

En escena se pudo observa que el trabajador de limpieza colocó un muñeco de Scooby Doo en la reja de la casa de la perrita. “Gracias por querer a mi perrita. No hay día que pase, no salude y le haga cariños, la quiere mucho”, indicó la dueña de la mascota, Ximena Portillo.

En otro clip la joven pudo mostrar que su mascota agarró el regalo y empezó a jugar con él hasta destruirlo. Los usuarios en la red reaccionaron ante su inesperado accionar. “La delicadeza con la que le arranca el brazo”, “¡No!, sé que siempre rompen sus peluches pero ese era especial”, comentaron algunos.

Si bien el peluche quedó parcialmente destruido, la joven relató que realmente le gustó, pero que su mascota suele actuar así con todo lo que le entregan. El video cautivó a miles de usuarios en la red que se reprodujo unas 843.000 veces.

Aquí podrás reproducir el clip que se viralizó en tan solo horas.