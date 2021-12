Perrito es regañado por su dueña porque no quería salir de la cama de su tía humana

Te conmoverá. A través de TikTok se dio a conocer la tierna escena protagonizada por un perrito llamado Ramón. Este cautivó a los usuarios de la red social debido a su comportamiento. El can no quería dejar la habitación donde estaba siendo mimado.

En las imágenes compartidas por la usuaria @memicabezas se puede observar el tierno comportamiento de Ramón. Este no quería levantarse de la cama donde descansaban sus tías humanas; por ello, su dueña no dudó en regañarlo de manera tierna.

La mascota se había escondido con sus familiares porque aún no quería ir al veterinario. “¿Qué significa esto, Ramón? No puede ser, todo el día en la cama estás. No te hagas el distraído que más ratito debemos ir al doctor”, dijo la joven a Ramón cuando lo vio acurrucado junto a sus tías.

PUEDES VER: Perrito aprovecha que no hay nadie en el parque para disfrutar de los juegos infantiles

El video viral de TikTok cuenta con más de 159.000 visualizaciones. “Ramón: Las tías me dejaron quedarme acá”, “Me lo prestas para una siestita, lo amo”, “Ramón sabe dónde encontrar amor y mimos”, “Ramoncito cuida de las tías”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.