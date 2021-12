Niña ve que su papá se hizo un cambio de look y tiene inesperada reacción al no reconocerlo

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una niña. La pequeña se mostró sorprendida tras ver el cambio de look que se había hecho su padre. El señor se quitó la barba y, por ello, la menor de edad no quería acercarse a él porque pensaba que era un extraño.

Este clip, compartido por el usuario de TikTok @luizguzman418, se puede observar que el video fue editado con ciertas descripciones sobre cómo reaccionó la niña.

El contenido multimedia captó la secuencia de imágenes desde que el señor llamó a su hija. Una vez que la pequeña llega a él, se muestra asustada y empieza a pedir auxilio a su madre. El hombre intenta convencerla, pero la niña no parece ceder en ningún momento. Finalmente, cuando parece estar convencida de que sí es su papá, se muestra con un poco de miedo.

“Quiero ver una foto con barba y sin barba”, “La niña saliendo del cuarto: Aló, policía, hay un extraño en mi casa”, “La niña: Ok voy, pero no me hagas daño”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 5 300 000 ‘me gusta’ y 31.200 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.