Perrita finge comer el pan que su dueña le dio con cariño para no ‘hacerla sentir mal’

Te divertirá. Una perrita se volvió viral en TikTok por el curioso comportamiento que tuvo cuando su dueña descubrió que no le gustaba el pan que le invitó. ¿Qué pasó? La mascota fingió saborear el alimento para no lastimar los sentimientos de su cuidadora.

La joven quería alimentar a su engreída Leia, por ello, le dio un pan. Sin embargo, se percató de que el animalito no estaba comiéndolo, ya que lo había dejado en el piso del patio de su casa.

La perrita, al sentirse observada, comenzó a coger el pan en su boca y pretendió masticarlo. “Le di un pan que no le gustó y está haciendo como que lo come para que no me sienta mal”, explicó la muchacha en el video.

Leia se levantó de donde estaba descansando y se volteó con el pan para que dejen de observarla. El video viral de TikTok cuenta con más de 106.000 visualizaciones. “Mi perrita hace lo mismo, no lo come”, “La mía la enterraba para comerla más rato según ella ja, ja, ja”, “La mía solo lo deja en el piso y me mira”, fueron algunos de los casos similares que compartieron los cibernautas.