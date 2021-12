Joven compara Huancayo con Nueva York a raíz de las granizadas

A pocos días de celebrar la Navidad, miles de personas se encuentran buscando destinos en Perú para divertirse con sus amigos. Ante ello, una usuaria de TikTok compartió una vista de la ciudad de Huancayo y la comparó con Nueva York.

De acuerdo al clip, se observa a la ciudad incontrastable cubierta de granizo por la temporada de heladas en el país, cubierta de blanco como la ciudad estadounidense.

‘Huancayork’, se lee en la descripción del metraje que está acompañado de la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, melodía característica de Navidad.

El contenido audiovisual acumula 10.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de personas que quedaron sorprendidas gratamente por el aspecto de la ciudad.

“Creo que regreso a vivir a mi Huancayo”, “ahí si toman el chocolate para el frio”, “jajaja ni en New York City”, “lo malo que esa nieve es más dura que el corazón de mi ex”, comentaron algunos usuarios de TikTok.