Perrito acompaña a su dueño con discapacidad visual al gimnasio y se divierten juntos

No cabe duda de que los perros han sabido ganarse el título de ser el mejor amigo del hombre gracias a todo el cariño y fidelidad que pueden demostrar hacia ellos. Incluso en momentos complicados, ellos siempre están ahí, tal como ocurre con Ian y su perrito Millsey, el cual se ha vuelto su mejor amigo y compañero de aventuras. En Facebook, miles han quedado conmovidos al conocer su historia.

Ian Morris padece una condición genética que hace que poco a poco pierda la vista. Lamentablemente, se enteró de esto muy tarde, hasta que quedó completamente sin visión. Todo inició cuando sufrió un accidente automovilístico a los 20 años. Desde ese momento, le diagnosticaron que no tenía una visión útil. Esto lo llevó a dejar de practicar deporte mientras se adaptaba a un nuevo estilo de vida.

Sin embargo, no se dio por vencido y decidió retomar su actividad deportiva poco a poco. Y para asegurarse de que todo salga bien, lo acompañaba Millsey, su golden retriever. “Millsey es un gran éxito en el gimnasio. Cuando está en su arnés y trabajando, todos son muy respetuosos para no distraerlo. Mucha gente viene y lo molesta. No es desconocido para mí entrenar en un equipo y escuchar a Millsey ladrar con un saludo a uno de sus favoritos”, contó Ian en las redes sociales.

Ian no ha dejado de realizar actividad física gracias a la compañía de su querida mascota. Foto: captura de Facebook

Además, resaltó que, antes de utilizar un bastón para movilizarse en la calle, prefiere la guía de su perrito. “La libertad de independencia de trabajar con Millsey significa que estoy mucho más capacitado para salir de allí. Con el GPS en mi teléfono y Millsey en mi mano izquierda, prácticamente no hay ningún lugar al que no podamos ir”, dijo orgulloso.

Esta conmovedora historia ha tocado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde ya cuenta con cientos de halagadores comentarios.