Chocolatada de Sideral: ¿qué ocurrió durante el evento del streamer y por qué acabó en disturbios?

El último 19 de diciembre, Jesús Andrés Luján Carrión, el streamer conocido como Sideral, realizó un evento en beneficio de los niños. La famosa chocolatada de Sideral mantuvo en ansias a los cientos de personas que se disponían a asistir. Lamentablemente, lo que inició como una acción en beneficio de los más pequeños, acabó con intervención de la Policía. A continuación, te contamos todos los detalles del fracaso de esta actividad.

Todo inició cuando el personaje público fue objeto de una falsa publicidad. En redes sociales circulaba la información de una chocolatada que se realizaría en su casa, cuando esta información no era cierta. Sin embargo, el viernes 17 de diciembre ‘Sideral’ confirmó que sería el promotor de dicho evento en el Parque Villa del Norte, ubicado en el distrito de Los Olivos.

Asimismo, había confirmado la asistencia de otros streamers como Umi Hyu, Antaurus y Javier Sulca, regidos de la Municipalidad de Los Olivos. La chocolatada fue voceada por diversas personalidades e influencers. Incluso, medios internacionales hablaban de esta fiesta y mantenían al tanto cada detalle. Cuando llegó el ansiado día en el que 2.000 niños recibirían juguetes, además de chocolate, panetón y una tarde divertida, todo se salió de control.

Samir Velásquez es acusado de arruinar chocolatada de Sideral

Cuando todo parecía ir de la mejor manera, un grupo de desadaptados llegó hasta el parque de Los Olivos a generar disturbios y acabaron por arruinar el evento. Según reportaron algunos usuarios, un video publicado en Twitter mostraría el momento exacto en el que el youtuber Samir Velásquez comanda a un grupo de jóvenes para ir corriendo hacia el Parque Villa del Norte. Al parecer, un enfrentamiento entre los seguidores de ambos creadores de contenido habría comenzado el desorden, según comentaron algunos streamers locales.

Terrible lo que esta pasando en la chocolatada de la beba sideral, cagon ese Samir velasquez pic.twitter.com/VGTAaydNvY — Rafael (@rafael_simp) December 19, 2021

La horda de jóvenes trepó las flexibles rejas del parque y tumbaron la seguridad para ingresar de manera violenta, lo que asustó a los niños y generó pánico entre los asistentes. Inmediatamente, la chocolatada tuvo que ser cancelada y los menores tuvieron que retirarse en medio de un absurdo enfrentamiento.

Samir se convirtió en tendencia en las redes sociales y recibió duras críticas por su supuesta acción.

¿Qué sucedió con Sideral?

Según reportó el streamer en su cuenta de Facebook, al ver este acto de vandalismo, fue hasta la comisaría local para reportar el hecho. Mientras tanto, las redes sociales estallaban de publicaciones.

“Chicos, por favor, toda la gente que está en mi casa, que se retire por favor. La chocolatada se canceló. Hubo mucha gente mala y tumbaron la reja del parque y todo se descontroló. Estoy muy triste. Estoy preocupado, esto no es un juego; si son mis seguidores, apóyenme”, comentó Sideral en una publicación hecha instantes después de lo ocurrido.

Luego de algunas horas, el exjugador de Dota realizó una transmisión en vivo para contar qué fue lo que ocurrió en la chocolatada.

“La verdad es muy doloroso por todo lo que he pasado hoy. Lamentablemente, nosotros hemos querido hacer algo bonito para los niños y también para la agente que quería divertirse, sin embargo, hubo malas personas que arruinaron el evento”, lamentó Sideral.

Ante ello, Samir Velásquez también utilizó sus redes sociales para dar sus descargos ante el lamentable hecho. El youtuber negó haber sido el causante de los disturbios. “A las personas que dicen que yo he ido con varios amigos a tumbar unas rejas en la chocolatada y hacer cosas, no es cierto”, inició su discurso.

Comentó que, debido a que decenas de personas detrás de él comenzaron a lanzar agua y jugos, tuvo que quitarse una prenda. “Tuve que sacarme el polo porque toda mi ropa estaba mojada, incluso tuve que salir del lugar y me fui corriendo”, relató.

Según explicó en el video publicado en su cuenta de Facebook, cuando iniciaron los hechos de violencia, él ya no se encontraba en el lugar. Además, aseguró que dijo a sus seguidores que “corran” para retirarse del lugar, mas no para ir a arruinar el evento, como se ve en el video.

Por otro lado, afirmó que las imágenes en las que él aparece fueron grabadas a las 5.07 p. m. y los disturbios iniciaron entre las 5.30 y 5.45 p. m. “Que suban un video donde se vea que yo he estado presente. No hay ningún video donde se vea que yo he estado tirando las cosas o empujando. A mí me están lloviendo todas las críticas, todos los mensajes y no es justo”, declaró.

La chocolatada navideña acabó con presuntamente 30 detenidos, tres heridos y varios casos de robo de pertenencias durante el enfrentamiento.