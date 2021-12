Chocolatada de Sideral: Samir Velásquez se pronuncia tras acusaciones en su contra

El evento del streamer Sideral, que contaba con una gran difusión en redes sociales, registró un lamentable tumulto. Gran parte de los asistentes ocasionó el caos en la zona, rompiendo las rejas y provocando otros desbandes. Muchas personas que estuvieron presentes expresaron su indignación en redes sociales contra el youtuber Samir Velásquez. Según dijeron, él estuvo detrás de lo ocurrido.

Las denuncias en su contra llevaron a Velásquez a pronunciarse en sus redes sociales. El youtuber negó, en todo momento, haber fomentado la violencia donde se realizaba la chocolatada de Sideral. “A las personas que dicen que yo he ido con varios amigos a tumbar unas rejas en la chocolatada y hacer cosas, no es cierto”, dijo.

Samir comentó que otros asistentes lo agredieron y persiguieron, motivo por el cual tuvo que abandonar las instalaciones. “Las personas que han estado presentes comenzaron a lanzar botellas de agua, de frugos y cosas, los cuales no solamente me cayeron a mí, sino a varios niños (...) Tuve que sacarme el polo porque toda mi ropa estaba mojada, incluso tuve que salir del lugar y me fui corriendo”, agregó.

Finalmente, el creador de contenido lamentó lo sucedido y agradeció el apoyo de sus seguidores. “Es una lástima lo que pasó. Yo sé que hay muchas personas que lo hicieron con bastante cariño, con mis amigos quisimos apoyar, pero no fue posible por gente que estuvo tirando cosas desde la parte de atrás. A las personas que me acompañaron a tomar el carro y me siguieron, muchas gracias, porque estuvimos conversando de todo un poco y fue muy lindo de su parte”, finalizó.