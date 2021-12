¡IOA, Sibenitoo y muchos más! Conoce qué tiktokers se unieron al trend más visto de 2021

Muchos tiktokers se unieron a la fiebre que rompió récords este 2021. El viral de la canción “Stay” tuvo una increíble acogida, pues tuvo muchas visitas en TikTok y otras redes sociales. Todo esto gracias a David Allen, creador de contenido que se encargó de convertir el clip en el más visto de la plataforma.

En su momento, este material audiovisual obtuvo más de 314 millones de reproducciones, 43.9 millones ‘me gusta’ y 312.000 comentarios. Hasta hoy en día, el video viral publicado el 28 de julio sigue acaparando las miradas de diferentes usuarios del mundo.

En el clip de Allen se puede ver que utiliza un dron para grabar su divertido baile. Asimismo, este personaje usa audífonos y se mueve tal cual la persona que lo inspiró a elaborar este trend. Algo muy parecido pasó con otros influencers que también se animaron a continuar con el famoso baile.

El trend de “Stay” por IOA

Los representantes peruanos de TikTok no duraron en imitar el clip viralizado por el ya mencionado tiktoker David Allen. En ese sentido, IOA realizó un video muy parecido al protagonizado por el usuario también conocido como @totouchanemu.

En el contenido multimedia hecho por este personaje se puede observar que, al igual que Allen, el protagonista observa el video en el que alguien más realiza el baile. La particularidad de este clip es la expresión que tiene Ioanis Patsias al ver el trend, ya que demuestra su sorpresa de forma graciosa. Otro aspecto distintivo del usuario @ioanispatsias son los trajes con los que aparece en el video.

En TikTok, su video grabado con un dron obtuvo 1 300 000 millones de ‘me gusta’ y 17.700 comentarios.

El trend de “Stay” por Sibenitoo

Por otro lado, el popular tiktoker Sibenitoo realizó un video viral muy diferente a los otros. Con su descripción “La pobreza no me va a vencer”, dejó en claro que buscó ideársela para hacer el famoso trend. A pesar de no tener dinero para un dron, inventó su propia plataforma para que la cámara gire alrededor de él y de su madre.

En el clip se puede ver que utilizó un pedazo de madera y lo colgó en un árbol para luego aplicarle fuerza a fin de que dé vueltas. El contenido multimedia expuesto por el usuario @sibenitoo obtuvo más de 1 300 000 ‘me gusta’ y más de 25.200 comentarios.

El trend de “Stay” por Iklea

“El trend más elaborado que he hecho en mi vida”, es la frase que aparece en la descripción del clip realizado por el usuario de TikTok @iklea, quien también utilizó un dron para registrar el famoso baile interpretado por Justin Bieber y The Kid Laroi.

Por parte de esta tiktoker peruana, no utilizó otros atuendos para escenificar el divertido baile viralizado por David Allen. Asimismo, su video viral obtuvo más de 868.900 ‘me gusta’ y 12.100 comentarios.