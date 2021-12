Joven dedica título profesional a su padre vendedor ambulante por apoyarlo a lograr sus metas

La emotiva historia de Alexis Castillo se ha vuelto un ejemplo a seguir para miles de personas. El joven se acercó al puesto de su padre, en un mercado de Barranquilla, para mostrarle lo orgulloso que estaba de él y agradecerle por ayudarlo a obtener su título profesional. El video viral de Twitter ha conmovido a miles de usuarios.

En el video viral, compartido por el usuario @AlexisKillero, se puede observar la emoción con la que el recién graduado habla sobre el sacrificio de su querido padre.

“Aquí, en este negocio de anteojos, yo me hice. Con este negocio mi papá me pagó mi carrera de abogado. Yo me siento muy orgulloso de tomarme una foto con él y decirle que este título es de él”, comentó el profesional a una transeúnte que preguntó el motivo de la celebración.

El padre del joven se mostraba completamente feliz del éxito de su hijo. Con lágrimas en los ojos abrazó a su primogénito y posó con él para tomarse varias fotografías y así inmortalizar el momento.

“Me vine al mercado público. El primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi papá”, explicó en la descripción del clip viral de Twitter que cuenta con más de 49.000 reproducciones. “Imposible no emocionarse Alexis, un fuerte abrazo y muchas bendiciones en tu carrera. Y a tu papá mi admiración total... y más padres así, que los hijos se sientan orgullos de ellos”, “¡Con esfuerzo y trabajo constante todo se puede lograr! Te deseo todo el éxito en tu vida profesional”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.