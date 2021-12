Perrito baja triste del auto de su dueña al ver que ella no podía sacarlo a pasear

Las mascotas aprovechan toda oportunidad para estar con sus amos y esta vez no fue la excepción. Un perro que estaba atento a cada movimiento de su dueña se percató que ella había dejado la puerta de su auto abierta y se subió en el asiento del copiloto para pasear. La joven, al darse cuenta, grabó para TikTok la tierna reacción del animal que quería acompañarla.

La mascota que estaba esperando a su dueña Heidy entristeció cuando ella le indicó que no podía llevárselo de paseo. “No, mi vida. Teodoro no me hagas esto, ahorita no puedes venir conmigo, mi amor”, le dijo y el animal cabizbajo descendió despacio del vehículo.

El perro colocó sus patas en ella con la intención de volver a subir, pero su dueña se lo impidió, no sin antes mencionarle que no era el momento porque después lo iba a llevar a pasear. En otra toma se pudo observar que la joven ya se encontraba al volante y a punto de poner el auto en movimiento.

Cuando giró la cámara hacia la ventana, se encontró con su perro, el cual la miraba con tristeza desde el patio de su casa. “Está molesto, voy a llorar”, añadió su dueña y se conmovió ante ‘el drama’ de Teodoro. En la red, los usuarios reaccionaron de inmediato y no tardaron en sentirse identificados con la actitud del animal.

“Mi gato se esconde y a mitad de camino llora y toca regresarlo”, “También me sucede lo mismo con mi mascota”, “Pídele perdón por no llevarlo”, “Su carita de ofendido es tierna”, “Igual yo quise llorar”, “Es mejor que regresando lo lleves de full day”, comentaron algunos.