Perrito enternece en las redes al pasear subido en una muñeca Barbie en bicicleta

Los perros recién nacidos son consentidos por sus dueños de mil maneras. Esta vez, una joven presentó a su pequeño cachorro chihuahueño de una manera muy atractiva: sentado en una bicicleta de juguete. El animal paseó por su sala, pero los usuarios de TikTok quedaron cautivados por la acompañante que este animal tenía.

La muñeca Barbie manejaba la bicicleta, que tenía dos ruedas a los costados para mayor estabilidad. La dueña del can, llamado Luke, no dudó en subir a su mascota al asiento trasero del pequeño vehículo y con dos patas, el chihuahua se sujetó de los hombres de juguete para no caerse.

La joven Aline Mota fue quien compartió el clip, que ya ha sumado más de 19,1 millones de reproducciones, 3 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios por parte de los usuarios, quienes quedaron cautivados por la ternura que el can ha desbordado en más de un video.

Aquí podrás reproducir el enternecedor clip que acaparó en poco tiempo la atención de millones en TikTok.