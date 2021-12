La encantadora ‘celebración’ de un ciervo que ‘anotó un gol’ cuando jugaba con una pelota

Todos tenemos diferentes maneras de celebrar la felicidad y el éxito. Un momento similar se está volviendo viral en TikTok. El video que te presentaremos a continuación muestra a un ciervo jugando uno de los deportes más popular del mundo, el fútbol. Lo que hace que la grabación sea aún más entretenida es ver al mamífero rumiante ‘dominando la pelota’ como todo un profesional.

En el video, publicado por la cuenta @thatgirlondeck, se puede ver a un ciervo ‘jugando fútbol’ en lo que parecer ser un parque totalmente deshabitado. A pesar de que este deporte se practica con los pies, el animal prefirió utilizar sus cuernos.

Acto seguido, el mamífero se acerca al arco y anota un gol. Finalmente, salta de alegría y procede a retirarse del campo. Los internautas se sorprendieron al ver a este ciervo jugando y expresando su felicidad. Muchos lo elogiaron por su peculiar manera de celebrar un triunfo.

Un usuario de TikTok escribió: “Este animal sabía perfectamente lo que hacía. ¡Mira ese baile de la victoria!”. Otro comentó: “Quiero mencionar que a mí no me gusta el fútbol, pero este caso es muy lindo de compartir”. Un tercero dijo: “Esto es un claro ejemplo de que los humanos no son los únicos que entienden el juego. Simplemente sorprendente”.