La adorable reacción de un perro al ver caer la nieve por primera vez

Los animales continúan deleitándonos con sus divertidas ocurrencias en diferentes redes sociales. Muchos cibernautas han recordado su primera experiencia con la nieve al ver un nuevo video, el cual se volvió viral en TikTok. El protagonista de este clip es un tierno perrito, y ello por tratar de probar copos.

El video fue publicado por la página de TikTok @WeRateDogs con la leyenda: “Este es Appa. Es su primera vez en la nieve. Estoy bastante seguro de que atrapó todos los copos“. En este se puede ver a un perrito parado en un suelo lleno de nieve. El animalito corría y saltaba para comerse los copos que caen del cielo.

Hasta el momento, el clip viral cuenta con más de 180.000 ‘me gusta’. La acción también ha llevado a las personas a publicar reacciones variadas. Muchos escribieron en broma que el perro parece un “oso polar bebé”.

“A mi no me engañas, eso es claramente un oso polar“, bromeó un usuario de TikTok. “Este video es muy tierno, lo he amado”, comentó otro. “Su ternura me emociona demasiado y también la felicidad al ver la nieve”, expresó un tercero.