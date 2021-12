Hombre sorprende con el bus miniatura que creó para pasear a los pequeños de la casa

Te sorprenderá. El ingenio de las personas para solucionar problemas no tiene límites. Esta vez en TikTok, un hombre vio que los niños de su hogar se mostraban entusiastas por pasear y tener su propio vehículo de juegos. Es así como decidió construir un bus en miniatura para que ellos puedan utilizarlo con todos los cuidados.

La escena, que fue compartida por el joven José Rivero, mostró a este hombre, el cual se encontraba sentado en uno de los pequeños asientos del vehículo. Con cuidado empezó a manejar y reveló que no era solo un juguete la imitación miniatura del bus que conducía.

Lo que más destacó de su destreza fue que el vehículo se encontraba equipado con elementos como los parabrisas y las luces. En los comentarios los usuarios le preguntaron si era fabricante, pero él lo negó. “Por el momento no lo tengo a la venta porque fue creado pensando en pasear a los nietos. Más adelante, quizás”, indicó.

En otros videos, el joven ha realizado grabaciones del interior del vehículo para que todos sepan cómo fue fabricado tanto por fuera como por dentro. Tanta ha sido la acogida de su contenido que miles de usuarios no dudaron en reaccionar.

“Yo sí me subiría”, “Si todos estuviésemos en uno así creo que los accidentes reducirían drásticamente o no serían tan graves”, “Lo necesito para pasear a los de mi cuadra”, “Cosa que no sabía que necesitaba, pero ahora lo quiero”, “Yo de chiquita quería una para pasar por mis amigos de la primaria e irnos”, comentaron algunos.

Aquí podrás reproducir el video y visualizar a detalle el ingenio de este hombre.