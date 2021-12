Profesora pide a sus alumnos que la llamen “doctora” y no “miss” debido al sexismo de la palabra

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para publicar divertidas y hasta sorprendentes historias. Esta vez le tocó el turno a una maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien se convirtió en viral en TikTok por la tajante respuesta que le brindó a un alumno, quien osó en llamarla “miss”.

Como mostró la grabación publicada en la cuenta @denunciamaestroensuaemex, la profesora estaba pasando lista hasta que uno de sus alumnos le respondió “aquí estoy, miss”. El rostro de sorpresa de la pedagoga asustó al estudiante, que solo atinó a decirle “perdóneme, perdóneme, es maestra. Estoy acostumbrado con la maestra de inglés. Es que es otro tipo de trato con ella”.

“Yo no soy la señorita del restaurante y yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen ‘míster’?”, respondió ofuscada, y argumentó que eso era discriminación de género.

“Solo a las mujeres no nos permiten tener grado. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos”, continuó la mujer.

El estudiante le pidió una disculpa y la molesta educadora le dijo: “Doctora para ti”. Momento después continuó pasando lista e ignoró por completo al muchacho.

El clip no tardó en hacerse viral con más de 428.000 visualizaciones. Usuarios en las redes sociales acusaron a la dama de discriminadora, pues se refirió de forma déspota al trabajo que realizan las meseras.

“Es chistoso que dice que las mujeres no merecemos ser minimizadas cuando ella minimiza a una persona que trabaja en vips”, “Si para engrandecerte tienes que achicar a otras personas (en este caso las trabajadoras de VIPS), algo estás haciendo mal”, “Ya le tienen miedo, eso no favorece el proceso de aprendizaje”, fueron algunos comentarios a la publicación de TikTok.