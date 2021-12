Peruana presenta a su novio español e indica que cábala que usó en Año Nuevo le funcionó

Año nuevo, vida nueva. Eso sucedió con una joven que tuvo un giro inesperado en lo sentimental y pasó de no tener pareja a estar con un novio de nacionalidad española. La mujer que se metió debajo de la mesa como cábala. Ahora recuerda ese momento en un video de TikTok, donde lo comparó con imágenes actuales, en las que se la observa alegre en su nueva etapa.

Hace un año, aproximadamente, la peruana Antonela celebró la llegada del 2021 con champagne y uvas en mano. Además, recurrió a la cábala de sentarse debajo de una mesa, la cual le funcionó a la perfección. Resultado de ello es que ahora tiene una pareja de nacionalidad española y, a pesar de la distancia, ya llevan 10 meses juntos.

En otros videos, reveló que ambos se conocieron gracias a Tinder Passport, aplicación que se hizo famosa con la pandemia y generó que muchos creen vínculo con extranjeros. Si bien su relación se llevó a cabo a través de videollamadas, Antonela demostró que todo ha ido bien y que ya han tenido la oportunidad de conocerse en persona.

“Yo lo hice, y nada de novio, me da vergüenza volverlo a intentar este año”, “Yo me metí debajo de la mesa y terminé embarazada”, “Yo lo hice, comencé el año con uno y estoy terminando con otro”, “Ahora sí me meto debajo de la mesa”, comentaron algunos usuarios que quedaron sorprendidos con su historia.

La joven no duda en compartir en sus redes los viajes que vive al lado de su novio cada vez que ella tiene la oportunidad de ir a España y viceversa. Aquí podrás reproducir el clip que obtuvo más de 228.000 reproducciones y 21.000 ‘me gusta’.