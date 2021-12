Peluquería graba curioso incidente que sufrió supuesto cliente y video se vuelve viral

Los clientes de una peluquería quedaron sorprendidos con el supuesto accidente que tuvo un hombre con su taburete. Muchos usuarios de TikTok no tomaron en cuenta que el asiento en el que se encontraba estaba diseñado específicamente para ese tipo de bromas. Cuando se percataron de que uno de los presentes se reía del hecho, no tardaron en indignarse.

“Esto tenía que doler”, indicó el protagonista del video, Wian, en la descripción. Como se mostró en la toma, él se encontraba en su sesión de corte de cabello y su estilista, muy concentrado, cortaba con tijeras los excesos de mechones de su cabeza. No pasaron tantos segundos y el joven hizo un ligero movimiento con su cuerpo y el taburete se ‘rompió'.

Cuando sucedió ello, saltó fingiendo dolor, y las personas que esperaban su turno se dieron cuenta de que el tubo que soportaba el peso del asiento había atravesado la parte acolchonada donde se apoyaba. La mujer que estaba atendiendo a otro cliente dejó de hacerlo por la sorpresa que se llevó.

Unos de los presentes que se encontraba a unos cuantos metros de Wian, no dudó en reírse del hecho y la peluquera, al ver su reacción, lo invitó con las manos a que se sentase en el mismo lugar, indicación que negó de inmediato.

Los usuarios en la red tuvieron diferentes comentarios al respecto. “Las bromas son divertidas cuando no nos reímos a costa del dolor de otros”, “Muy bien la chica que lo invitó a sentarse al hombre que se reía tanto”. Sin embargo, pocos se percataron que se trataba solo de una broma y que el asiento estaba diseñado para eso.

“La gente no sabe que esas sillas traen un resorte el cual se ajusta, o sea es una silla de broma, no se hizo daño”, “Es una silla de broma, el tubo es retráctil y no es metal, ya que si eso ocurriese, de verdad habría mucha sangre”, revelaron algunos usuarios.