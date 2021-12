Amigos se ponen máscaras para ver ‘Spider-Man: no way home’ y causan sensación en el cine

Una locura total. Ante el reciente estreno de la película ‘Spider-Man: no way home’, miles de fanáticos acudieron a los cines con sus mejores trajes inspirados en su superhéroe favorito que se dieron a conocer en publicaciones de Facebook. Por esta razón, un grupo de amigos se organizó para ponerse una máscara y no imaginaron que iban a causar sensación entre los demás asistentes.

Los jóvenes se mandaron a confeccionar unos antifaces para cubrir sus identidades como el hombre arácnido. Aquel día, recorrieron los alrededores de la sala y se vieron interrumpidos por las otras personas quienes les pidieron fotografías.

Sin dudarlo, aceptaron e hicieron singulares poses para alegrar a los fanáticos de Marvel. Incluso se animaron a recrear algunas escenas clásicas que se vieron en las anteriores cintas, como los dos Spider-Man que se señalan el uno al otro.

Por otro lado, uno de ellos grabó las divertidas escenas que después unió para divulgarlas en su cuenta llamada @_torresjime en Facebook y TikTok. Con más de 218.200 reproducciones, se volvieron tendencia rápidamente.