Joven muestra una tierna escena de su pareja tomándose fotos con su gata

Una dulce amistad. A través de TikTok se mostró una enternecedora escena protagonizada por una dupla que se robó el corazón de miles. Se trata de una minina y su amo, quienes fueron captados demostrando el gran afecto que se tienen.

En las imágenes compartidas por la usuaria @xtawie se puede observar el preciso momento en que su pareja se acerca a la pequeña gata que descansaba en el sofá. Al verla cómoda y tranquila decidió tomarse una foto con ella.

El joven trató de acerca su rostro al de la felina y darle un beso volado mientras capturaba la secuencia. Por ello, el animalito también se mostró cariñoso con su amo. La conmovedora escena fue grabada por la pareja del muchacho, quien compartió el material audiovisual con un divertido mensaje.

“Mi novio: no subo fotos juntos porque no soy de hacer fotos. También mi novio...”, escribió la novia respecto a la escena que acababa de presenciar. Miles de usuarios de TikTok se divirtieron con el comentario, por lo cual, no dudaron en afirmar que la gatita se ‘robaba’ la atención de su dueño.