Gatito descubre que su dueña instaló una cámara de seguridad y trata de malograrla

Te divertirá. Los gatos son animales curiosos, por ellos sorprenden a sus dueños con las hilarantes escenas que protagonizan. Ciertamente, en TikTok, un felino cautivó a miles por su graciosa conducta para evitar que su cuidadora observara sus travesuras.

En las imágenes compartidas por el usuario @wedneszay se puede observar a dos gatos en la sala de su hogar. Uno de ellos había comenzado a subir sus patas en la mesa para intentar jugar con las plantas que estaban en un florero.

La dueña de los felinos quería conocer quién maltrataba su adorno floral, por ello, decidió instalar una videocámara en su hogar. La mujer observaba todos los movimientos de sus mascotas. Cuando divisó que el minino, llamado Storm, se estaba portando mal rápidamente le llamó la atención por el aparato.

El gato al escuchar la voz de su ama comenzó a buscar de dónde provenía y al percatarse que se trataba de una cámara de seguridad se dirigió hacia ella con curiosidad.

La dueña del minino no pudo evitar sorprender y reírse de la actitud que había tomado su mascota. Este no solo se acercó a la videocámara sino que comenzó a moverla con su patita para que su cuidadora no pueda ver lo que hacían en su casa mientras ella no estaba. El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones.