Jóvenes acuden al cine para ver ‘Spider-Man: no way home’ y bailan con peculiar traje

El estreno de la esperada película Spider-Man: no way home trajo una infinidad de emociones en los fanáticos del personaje Peter Parker. Tal fue el caso que un grupo de amigos decidió ir al pre estreno de la cinta con el conocido traje que uso uno de los más recordados arácnidos interpretado el actor Tobey Maguire. Los usuarios de TikTok se emocionaron con el cosplay.

El video que fue compartido por el joven Romaldo Melgarejo mostró la escena protagonizada por él y a sus amigos, quienes vestidos en saco y pantalón formal pasearon por las instalaciones del cine. “Ir a ver Spider-man: no way home en traje de Bully Maguire”, indicó la descripción del clip.

Los presentes quedaron impresionados con los pasos de baile que imitaron del Hombre Araña 3 estrenada en el 2007. Las cuatro personas representaron una de las escenas del arácnido, quien en la antigua película se animó a bailar tras tener una transformación en su traje y personalidad.

PUEDES VER: Piden apoyo al ver que nadie asistió a fiesta de una quinceañera y local termina lleno de invitados

Los jóvenes bajaron las escaleras del local, mostraron unos peculiares pasos de baile y movieron los brazos al ritmo de ‘People Get Up And Drive Your Funky Soul’ de James Brown, tal y como lo hizo el hombre araña de Maguire.

Los usuarios en la red quedaron fascinados con la iniciativa que tuvieron y se los hicieron saber. “Fino señores”, “¡Qué genios!”, “Yo estuve ahí, estuvieron bien facheros”, “Qué elegancia la de Francia”, “Todo por ver con elegancia el estreno de Spider-Man”, “Estos muchachos me llenan de orgullo”, comentaron algunos.

Aquí podrás reproducir el clip que ya sumó más de 90.000 reproducciones a pocas horas de ser publicado en TikTok.