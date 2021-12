Estreno de Spider-Man toma giro inesperado con propuesta de matrimonio

El lanzamiento de la última película del arácnido interpretada por Tom Holland, Spider-Man: no way home, tuvo una sorpresa en la primera función de estreno de una sala de cine. Un joven que estaba por ver la cinta, al igual que muchos, sorprendió a los presentes al pedirle matrimonio a su pareja, quien no dudó en darle el sí. El emotivo momento conmovió en Facebook.

Los spoilers están circulando en redes, pero también las buenas noticias, como la publicada por la usuaria @reyreypelcastre, donde mostró la fotografía de una pareja abrazada. “Spoiler: hubo una propuesta de matrimonio en el cine antes de Spider-Man: no way home”, indicó en la descripción del tweet.

La emotiva pedida se dio en una de las salas de Cinépolis a vista de varias personas en sus butacas. Los internautas de las redes sociales se sumaron a la noticia y viralizaron el caso que sumó miles de ‘me gusta’ y comentarios en pocas horas. Los saludos y felicitaciones a la pareja no faltaron.

A pesar de algunas reacciones negativas, la cuenta oficial de Cinépolis no dudó en retwitear la publicación de la usuaria Rey con un mensaje. “No estoy llorando. No estoy llorando. No estoy llorando”, manifestaron.