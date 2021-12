Peruana prepara un lomo saltado a su novio en Europa y activa la alarma de incendios

Los peruanos saben que el lomo saltado sin flamear, no es lo mismo y esta joven compatriota que vive en Europa no dudó en prepararlo como lo hacía en el país. La usuaria que publicó su video en TikTok, mostró que para ella la alarma contra incendios de su departamento, no es un impedimento para cocinar el plato favorito de su novio británico.

“Lo que callamos las peruanas intentando hacer nuestras comidas en Europa”, indicó la joven @isamara.vabre en su clip que hizo que más de una persona se sintiera identificada con su caso. La toma mostró a la mujer, quien flameaba la carne del lomo que estaba preparando. Sin embargo, dejó de cocinar cuando sonó una alarma.

Su novio de Reino Unido al saber el problema, fue de inmediato al aspersor contra incendios y con un polo empezó a ventilar todo el humo que el mecanismo había detectado en el ambiente. “Bien difícil hacer comida peruana sin alertar a los bomberos”, añadió y los internautas se animaron a reaccionar.

“Dile a esa casa, que a mí no me va a venir a prohibir cómo cocinar”, “Solo aguanto 15 días en Europa sin mi comida peruana”, “En USA me pasó lo mismo con la alarma”, “La desventaja del primer mundo”, “Tip de peruana en el extranjero: ponle una bolsa al detector cuando cocinas, no sonara”, recomendaron algunos.

En otras publicaciones, la joven demostró que no es la primera vez que logra tener este inconveniente, pero siempre cuenta con su novio, quien alerta espera el mínimo indicio para actuar. Hasta el momento el clip ha podido sumar más de 198.000 reproducciones, 26.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.