Joven enseña una eficaz forma de quitar los pelos de tu mascota de las alfombras

Las redes sociales no solo presentan divertidos videos que sacan miles de sonrisas a los usuarios. En ocasiones, también muestran alternativas para solucionar problemas cotidianos como la pelusa de los animales. El clip no tardó en convertirse en viral en TikTok.

A través de la cuenta @badass.dog.family, el usuario Mike Sellers quiso mostrar a los cibernautas su fácil truco para limpiar los pelos de sus perros que se quedaban pegados en la alfombra de su casa sin la necesidad de usar la aspiradora.

Haciendo uso de una escobilla de goma para ventanas o pisos logró reunir gran cantidad de bollos de pelos de varias partes de su sala. Muchas personas consideran que es un gran trabajo mantener limpios los tapetes debido a que las tiernas mascotas utilizan estos espacios para dar una siesta.

En su clip viral titulado “Esto me ahorrará vaciar la aspiradora unas 200 veces”, Mike usó una escobilla de goma extensible, levantando un montón de pelo que había estado rondando. La grabación se volvió viral rápidamente, y recibió más de 353.000 ‘me gusta’, 31.000 compartidos y miles de comentarios.

“¡Tengo una mezcla de husky, pastor alemán y akita, así que esta es una gran información!”, “Mamá me dijo que tenía que cepillar la alfombra esta semana”, “El perro está mirando y pensando ‘Oh, no hagas eso, quiero todo ahí”, “Dawg en el fondo diciendo ‘Puede que hayas ganado esta ronda, pero el juego no ha terminado’”, fueron algunas graciosas reacciones a la publicación de TikTok.