Usuario de redes sociales explica cómo funcionan los NFT

El arte digital o los NFTs han entrado de lleno en nuestra realidad a pesar de que su funcionamiento deja muchas dudas a gran parte de las personas que han oído o leído sobre ellos. Algunos gurús tecnológicos dicen que son el futuro, mientras otros ven en ellos una estafa moderna vestida de revolución.

Pero, ¿qué son realmente los NFTs y qué aplicación práctica tienen? Los Non Fungible Token (token no fungible) no dejan de ser más que certificados de autenticidad de las obras digitales. Un mercado que ha estallado gracias a adquisiciones millonarias.

Su aplicación, además, es debate constante en redes sociales. Ante esta situación, un usuario de Facebook compartió la captura de pantalla de un comentario realizado en YouTube. La imagen tiene la siguiente descripción: “Explicando el funcionamiento de NFTs para tontos”.

PUEDES VER: Trabajadora busca su plumero para limpiar y se olvida que lo tenía debajo de su brazo

El autor del comentario compara irónicamente los NFTs con las empresas que cobraban por regalar o ponerle nombre a las estrellas: “¿Ha cambiado algo al comprarla? Solo que, en alguna base de datos, dice que tú pagaste por llamar una estrella como tu ahora ex novia”.

Este comentario polarizó a las redes sociales. Muchos apoyaron la afirmación y para otros no fue convincente que simplemente los conciben como un mero elemento especulativo.