La enternecedora reacción de un perrito al ser adoptado por un hombre

Hay algunos videos que tienen el poder de alegrar tu corazón y dejarte completamente emocionado. Este clip de TikTok que muestra una enternecedora interacción entre un hombre y su perro, recientemente adoptado, es uno de esos. Los cibernautas quedaron fascinados con el dulce vínculo de amor entre el dúo.

“¡Cachorro adoptado encuentra el amor con su nuevo dueño!”, se lee en el título compartido junto con el video. En el clip, compartido por @deamonfart, se ve a un lindo perrito frotando nariz con nariz su humano. El animal continúa haciéndolo un rato antes de bañarlo con toneladas de besos. Eso, sin embargo, no es todo lo que muestra el video.

Desde que se compartió, el video ha reunido más de 24,800 ‘me gusta’. La grabación también ha acumulado diversos comentarios por parte de los cibernautas. “Este tipo es un héroe. Mira lo feliz que está ese perro“, escribió un usuario de TikTok. Otro dijo: “Ambos se amaron instantáneamente. Me encanta cómo el can pone sus patas en cada hombro de este señor“. Un tercero comentó: “Honestamente, esta es una de las interacciones más hermosas que he presenciado“.