Hombre con discapacidad adapta su silla de ruedas para poder trabajar como repartidor

Su condición no es un límite. Para muchos, las adversidades los limitan a salir adelante y pierden la voluntad para superarlas. Este no es el caso de Fabián García, un hombre de Chile que a sus 37 años sigue adelante y no se da por vencido. Pese a la discapacidad que posee, él ha encontrado la solución para continuar trabajando por sus propios métodos. Su historia ha inspirado a miles de personas tras hacerse conocido en redes sociales como Facebook y Twitter.

Fabián sufrió un accidente automovilístico en 2010 y desde entonces no puede caminar. Es por ello que necesita de una silla de ruedas para movilizarse. Esto podría parecer una limitación para trabajar como repartidor de delivery, pues se necesita manejar una moto.

La historia de Fabián ha servido de inspiración a miles de personas. Foto. TVN

Sin embargo, este hombre ha demostrado que todo es posible con voluntad. Él aprendió a adaptar su silla a un scooter eléctrico y así poder circular sin problemas. Es así que las calles de Santiago se han convertido en su centro de labores.

PUEDES VER: Piden apoyo al ver que nadie asistió a la fiesta de una quinceañera y el local termina lleno

Todos los días recorre las calles a bordo de su propio vehículo, el cual tuvo listo desde octubre del 2021. Incluso, lleva el clásico bolso que representa a los repartidores. “Esta es mi silla de ruedas, yo siempre la tuve, así que la adapté con una linga. Las amarro, las subo y listo. Aguanta 500 kilos”, comentó Fabián García para TVN.

Su innovador método se toba toda la atención en las calles y, al parecer, sería el único en la región con tal vehículo personalizado. “Ya no tengo posibilidades de caminar, así que yo me adapto y vivo mi vida lo más cómodo posible”, culminó.