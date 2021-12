Chofer muestra con orgullo los dibujos que sus hijos realizan y los cuelga en su bus

La gran mayoría de padres educa a sus niños con la intención de que sean personas de bien y sobre todo para sentirse orgullosos de sus logros. Tal es así, que un chofer de bus quiso mostrar a los pasajeros que toman su servicio el gran talento de sus pequeños, como mostró en una imagen de Facebook un usuario de la línea de transporte.

El conductor colocó en la parte delantera del vehículo los dibujos que sus nenes habían plasmado en una hoja de papel bond con coloridas témperas. En un extremo se mostraba a unos niños parados en medio del bosque con un arbolito y una casita detrás de ellos. En otras imágenes se logró apreciar unos cuadros similares con diferente color de marcadores y pinturas.

El hombre quiso mostrar a sus usuarios del bus los tiernos dibujos de sus niños. Foto: captura de Facebook

Las obras de arte conmovieron los corazones de los cibernautas en Facebook y los usuarios que toman el servicio del orgulloso padre. Además, algunos opinaron que este es un hombre que siempre lleva en su mente a su familia cuando sale a ganarse el pan diario.

Hasta el momento, la fotografía ha logrado miles de ‘me gusta’ y comentarios que elogiaron el gran talento de los pequeños. “Sí, me encantó. Le pregunté al señor y me dijo: ‘Sí son las obras de arte de mis hijos’. Lo máximo”, “Qué lindo, esta clase de post levantan el ánimo”, “Si yo me subo a un carro así, automáticamente me siento segura”, fueron algunas reacciones a la tierna publicación de Facebook.