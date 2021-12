TikTok: estos son los mejores trends que la plataforma hizo viral el 2021

No cabe duda de que TikTok continúa siendo la plataforma más utilizada entre los jóvenes. En la red social que ganó millones de suscriptores durante el comienzo de la pandemia del coronavirus, podemos encontrar todo tipo de contenido. Desde bailes, recetas, trucos, y hasta videos cotidianos que nos sacarán más de una sonrisa. Hoy, conoceremos cuáles son los trends más virales que deja este 2021.

Si bien son las coreografías de moda lo que más ha capturado la atención de los cibernautas, muchos de ellos son capaces de crear retos en los que la creatividad va mucho más allá. A continuación, revisaremos los más populares del año.

Stay Dance

Para nadie es un secreto que TikTok puede ser la plataforma que consiga hacer famoso cualquier tema musical, sobre todo si viene acompañado de algún reto. Este es el caso de “Stay” de Jusin Beiber y the Kid Laroi. El tema musical sirvió para que un usuario creara un video en el que, con la ayuda de un dron, su cámara pueda capturar una vista impresionante mientras el protagonista permanece en su sitio moviendo los brazos.

PUEDES VER: Tiktoker captura una extraña criatura marina sin imaginar que se trataba de una especie venenosa

Pese a la logística que se necesita para realizar este challenge, más de uno se las ingenió para obtener una toma parecida utilizando solo un teléfono celular. Así lo hizo el popular tiktoker peruano Sibenito, quien no necesitó más que una rama colgada de un árbol para sostener su cámara y realizar este divertido reto.

Couple Challenge

Los retos en pareja tampoco se quedan atrás. En este caso, uno de los más populares viene acompañado con el fondo musical de la conocida canción “California gurls” de Katy Perry. Utilizando un extracto de este tema, millones de parejas alrededor del mundo han realizado esta simple, pero divertida coreografía. Este trend ya tiene más 33 millones de videos realizados en la plataforma.

PUEDES VER: Despistada trabajadora de limpieza busca el plumero que está estaba bajo su brazo

My genes

Este es otro popular trend de TikTok. El reto consiste en dar ciertos detalles sobre las características físicas de tus padres y mostrar qué fue lo que heredaste de cada uno. Para ello, se hizo viral la canción “I am the combination Pizza Hut and Taco Bell”. El trend también cuenta con millones de videos que puedes encontrar en la plataforma.

Never Forget You

Con este tema lanzado en 2009 por la banda Noisettes, TikTok hace su ‘magia’ la vuelve a colocar entre los temas populares. Con este fondo musical, los usuarios graban videos en los que ‘piden’ a la aplicación encontrar a aquella persona que vieron en algún lugar y que esperan volver a encontrarse. Además, otros cibernautas utilizan el extracto musical para hacer referencia a aquellos momentos felices e inolvidables que vivieron entre amigos o familiares.

Helikopter

Hace unos meses, este tema comenzó a sonar en algunos videos de TikTok. A poco de culminar el 2021, “Helikopter” ya ha conseguido más de 5 millones de reproducciones. Usuarios de varias partes del mundo se animan a realizar esta coreografían en la que deben simular ser las alas giratorias de un helicóptero. Utilizando un efecto de video proporcionado por la aplicación, los autores del challenge parecerán girar a una velocidad increíble.