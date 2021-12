De estar desempleado a ser uno de los tiktokers más famosos de la red, conoce a Khaby Lame

Khabane Lame, o más conocido en las redes sociales como Khaby, ha conseguido hacer que el silencio sea su mejor aliado para lograr un rotundo éxito al parodiar videotutoriales de TikTok. Algunos lo catalogan como ‘el tiktoker amigo de los deportistas’, ya que fue visto con futbolistas como Dani Alves, Luca Toni, Paulo Dybala, entre otros. Pero, ¿quién es realmente y cómo logro llegar a la fama?

Su historia puede parecer familiar, ya que al igual que todos, tuvo varias dificultades tras el anuncio de una pandemia mundial, que ocasionó que pierda su trabajo en una fábrica de la ciudad de Chivasso, al norte de Italia.

Lame y su familia provienen de Senegal, país situado en el extremo oeste de África. Después de haber quedado desempleado volvió a la casa de sus padres en Milán, y al escuchar la exigencia de ellos de buscar otro trabajo, tuvo la curiosa idea de comenzar a filmarse para TikTok. Sin embargo, antes de adentrarse en ese mundo revisó cuáles eran los videos en tendencia de ese momento, y escogió los que tenían como temática trucos para facilitar la rutina diaria.

PUEDES VER: Youtuber encuentra en el río un auto vinculado a la desaparición de jóvenes hace 21 años

Frente a las cámaras se muestra como una persona bastante sencilla y sin complicaciones. Su contenido consiste en mostrar reacciones burlescas de videotutoriales realizados por otras personas que enseñan formas singulares de hacer labores cotidianas. Aunque lo que llamó más la atención de sus seguidores es el final de sus videos, cuando extiende sus brazos como si resolviera un problema y hace un peculiar gesto con los ojos o la cabeza.

Khaby Lame y sus inicios en TikTok

Al principio, sus publicaciones tenían, en su mayoría, subtítulos en italiano. En otras ocasiones, Lame hablaba en su lengua materna, pero los clips que lograron llevarlo a públicos internacionales son los que protagonizan sus expresiones y en los que no dice ninguna palabra, silencio que él califica como un “lenguaje global”.

Khaby, como lo llaman sus seguidores, ha ridiculizado a los tenedores transformados en cucharas con cinta adhesiva y defendió la receta original de la pizza italiana al ver un video que propone otros ingredientes para innovar el sabor con la adición de dulces.

El video de TikTok más viral de Khaby

La sencillez y el silencio de sus palabras han sido los mejores aliados para Khabane Lame, y lo ha demostrado con su video más exitoso de TikTok. En la escena muestra cómo una persona coge un plátano y lo corta con un cuchillo de manera particular para poder comerlo.

No obstante, él demuestra lo fácil que puede ser sacar la cáscara de la fruta con las manos. Cualquiera podría percatarse de que él desempeña la misma tarea, pero de forma mucho más sencilla. Por ello, The New York Times indicó en una nota sobre Lame que el secreto de su éxito es la calidad de “hombre común exasperado”, ya que desacredita las modas sobreproducidas que se muestran en las redes.

A sus 21 años, la cuenta de Lame posee más de 123.3 millones de seguidores y casi dos billones de ‘me gusta’ en TikTok. Diariamente, él continúa adquiriendo seguidores, y algunos expertos consideran que en un futuro cercano se convertirá en el creador de contenido más seguido de la plataforma. Por el momento este título lo lleva la joven Charli D’Amelio, de 17 años, que tiene 131.2 millones de ‘followers’.

Khaby Lame, ¿el amigo de famosos deportistas o un fanático más?

Tal parece que no es un fanático más de los deportes, sobre todo del fútbol, sino también de conocidas figuras como Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Así lo afirmó en sus redes sociales. El famoso tiktoker tiene entre sus seguidores a varios futbolistas, al piloto español Carlos Sainz, y a Gianmarco Tamberi, campeón olímpico de salto de altura. En su cuenta de Instagram ha compartido fotos que demuestran su cercanía con personajes populares como el exdelantero italiano Luca Toni, Paulo Dybala, Dani Alves y más.

A mediados de mayo de este año, Lame apareció con Alessandro Del Piero, el legendario futbolista de Juventus. Además, conoció a Paul Pogba y Kylian Mbappé en la final de la UEFA Nations League, evento en el que Khaby alentó a la selección francesa. Al terminar el encuentro, Pogba lo reconoció e hizo el conocido gesto de sus videos. Por si fuera poco, Mbappé escuchó los gritos del influencer y al reconocerlo le regaló la camiseta que tenía puesta.

Finalmente, a pesar de la fama y su notable influencia en internet, además del hecho de haber vivido en Italia desde su infancia, el joven no ha conseguido obtener la ciudadanía italiana. Ello debido a las severas leyes de migración que posee el país.

No obstante, él aseguró al medio español El País que no necesita de unos papeles para sentirse realmente italiano, y agregó que solo tiene un sueño que desea cumplir: llegar a Hollywood para actuar al lado de sus grandes ídolos.